Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9% после его снижения на 1.1% декабре.

По сравнению с январём 2022 года розничные продажи выросли на 6.4%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 2.3% после сокращения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с (-1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя базовых продаж на 0.9%.

По сравнению с январём 2022 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 7.3%.