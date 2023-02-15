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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2023 г.Объём розничных продаж в США в январе вырос на 3%
сегодня 16:38

Объём розничных продаж в США в январе вырос на 3%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9% после его снижения на 1.1% декабре.

По сравнению с январём 2022 года розничные продажи выросли на 6.4%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 2.3% после сокращения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с (-1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя базовых продаж на 0.9%.

По сравнению с январём 2022 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 7.3%.

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