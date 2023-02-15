Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе сократился на 0.1% и на выходе уведичился на 0.5%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в январе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в январе увеличился на 0.5% после снижения на 0.8% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.