Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 10.1%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 10.1% в годовом выражении после роста на 10.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10.3%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в январе в годовом выражении вырос на 5.8% по сравнению с ростом на 6.3% в декабре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.