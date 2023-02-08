Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 3 февраля, вырос на 2.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.9 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 371.6 млн барр. и оставаясь на минимальном уровне с февраля 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.1 млн барр. и составили 39.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина выросли на 5.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.1 млн барр.