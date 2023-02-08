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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2023 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:39

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.1%

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.9% в ноябре (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.4% в ноябре (пересмотрено с (-0.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.36 в сравнении с 1.24 годом ранее.

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