Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;
15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за январь.