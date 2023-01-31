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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в январе ...
вчера 18:12

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился, оказавшись хуже прогноза

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 107.1 пункта против 109.0 месяцем ранее (пересмотрен со 108.3).

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 109.1.

Индекс оценки текущей ситуации в январе вырос до 150.9 против 147.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 77.8 против 83.4 в декабре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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