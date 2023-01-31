Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевой динамики в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с ноябрём 2021 года индекс вырос на 8.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.