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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 17:06

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 6.8% в годовом сравнении

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 6.8% после его роста на 8.6% в октябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.3% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 7.7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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