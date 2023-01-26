Продажи новых домов в США по итогам 2022 года сократились на 16.4%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США по итогам 2022 года сократились на 16.4% до 644 тыс. против 771 тыс. в 2021 году.

В декабре продажи выросли на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 602 тыс. в ноябре (пересмотрено с 640 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 610 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2021 года продажи новых домов снизились на 26.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 47 тыс. новых домов против 43 тыс. в ноябре и 45 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (5 тыс. домов) и от 750 тыс. и более (4 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 442.1 тыс. долл против 459.0 тыс. в ноябре и 491.3 тыс. в октябре. В декабре 2021 года медианная цена проданного дома составляла 410.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 528.4 тыс. долл против 528.6 тыс. в ноябре и 538.4 тыс. в октябре. В декабре 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 491.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 461 тыс. единиц против 461 тыс. в ноябре и 469 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.0 месяцев против 9.2 в ноябре и 9.4 в октябре.