Курс доллара 68.6644   Курс евро 74.2646  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:05

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.68 млн

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 января, снизилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 186 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 203 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 192 тыс., пересмотрено со 190 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 197.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 января, увеличилось на 20 тыс. и составило 1.675 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.655 млн с 1.647 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.664 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 января, увеличилось на 41.9 тыс. и составило 1.94 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.31 млн.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 января
вчера
18:20
Продажи новых домов в США по итогам 2022 года сократились на 16.4%
вчера
18:04
Продажи новых домов в США в декабре выросли относительно пересмотренного показателя ноября
вчера
17:11
ВВП США в IV квартале, по первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год - выше прогноза
вчера
17:05
Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.68 млн
вчера
17:00
РЖД в 2023 г обеспечат российским угольщикам вывоз гарантированных объемов на Восток
вчера
16:59
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 6 тыс.
вчера
16:56
ВВП США по итогам 2022 года вырос на 2.1%
вчера
16:47
РЖД просят суд признать прекращенным свое поручительство за владельца поездов Allegro
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.