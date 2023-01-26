Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.68 млн

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 января, снизилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 186 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 203 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 192 тыс., пересмотрено со 190 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 197.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 января, увеличилось на 20 тыс. и составило 1.675 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.655 млн с 1.647 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.664 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 января, увеличилось на 41.9 тыс. и составило 1.94 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.31 млн.