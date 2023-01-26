ВВП США по итогам 2022 года вырос на 2.1%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, по итогам 2022 года реальный ВВП США вырос на 2.1% в сравнении с прогнозом ФРС об ожидаемом расширении экономики на 0.5%.

В 2021 году реальный ВВП США вырос на 5.9% (пересмотрено с +5.7%).

Номинальный ВВП США (с учетом текущей покупательной способности доллара) по итогам 2022 года достиг 25.46 трлн долларов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 9.2%.

Согласно текущему прогнозу ФРС, озвученному в конце прошлого года, в 2023 году реальный ВВП США расширится на 0.5%.

В свою очередь, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам в опубликованном на этой неделе докладе "Экономическая ситуация в мире и прогнозы её развития в 2023 году" сообщил, что ожидает замедления темпов роста ВВП США в 2023 году до 0.4%.

Кроме того, эксперты ООН прогнозируют расширение ВВП Китая на 4.8%, незначительный рост - на 0.2% или стагнацию экономики еврозоны, сокращение ВВП Великобритании на 0.8% и снижение экономики стран СНГ (с учётом Грузии, но без учёта Украины) на 1.0%.

Цифровой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году в докладе ООН отсутствует. В нём говорится, что "прогнозы остаются неблагоприятными с перспективой дальнейшего сокращения [ВВП РФ] в 2023 году и небольшим восстановлением только в 2024 году". Эксперты ООН оценили снижение ВВП РФ в 2022 году на 3.5%, отметив, что благодаря использованию финансовых резервов российской экономике удалось показать лучшие результаты в сравнении с ожидаемым в начале прошлого года её сокращением на 10-15%.