Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.4%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.7% (пересмотрено с (-2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сокращение базового показателя на 0.2% после его повышения на 0.1% в ноябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.