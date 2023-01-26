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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 5.6%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.4%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.7% (пересмотрено с (-2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сокращение базового показателя на 0.2% после его повышения на 0.1% в ноябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

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