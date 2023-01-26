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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2023 г.American Airlines получила прибыль
вчера 15:33

American Airlines получила прибыль

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о прибыли по итогам IV квартала в размере 803 млн долл или 1.14 долл в расчете на одну акцию по сравнению с убытком в размере 931 млн долл или 1.44 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.17 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 39.9% до 13.19 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1 долл на акцию и доход 13.07 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.8%.

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