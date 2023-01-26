Квартальная выручка компании Xerox выросла и акции компании в ходе торгов на премаркете подскочили на рекордные за последние пять месяцев 5.9%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил о прибыли в IV квартале 2022 года в размере 121 млн долл или 0.74 долл на акцию в сравнении с потерями в размере 675 млн долл или 3.97 долл на одну акцию за аналогичный период годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.34 долл на акцию.

Выручка Xerox выросла на 9.2% до 1.94 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.49 долл и доход компании на уровне 1.89 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подорожали на 5.9%.