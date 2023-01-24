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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.

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