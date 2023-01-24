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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Индекс Manufacturing PMI США в январе умеренно ...
вчера 17:54

Индекс Manufacturing PMI США в январе умеренно вырос

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в январе вырос, составив 46.8 пункта против 46.2 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, индекс остался на отрицательной территории, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 46.0.

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