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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Индекс Services PMI США в январе превысил прогноз
вчера 17:57

Индекс Services PMI США в январе превысил прогноз

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в январе вырос до 46.6 пункта против 44.7 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, индекс остался на отрицательной территории, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся сокращение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 45.3.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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