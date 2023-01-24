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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Прибыль Johnson & Johnson оказалась выше прогно...
вчера 16:08

Прибыль Johnson & Johnson оказалась выше прогноза аналитиков

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала 2022 года на 25.7% до 3.52 млрд долл или 1.33 долл на акцию в сравнении с 4.74 млрд долл или 1.77 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.35 долл на акцию.

Доходы компании сократились на 4.4% до 23.71 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.23 долл на акцию и выручку в размере 23.9 млрд долл.

Компания ожидает прибыль в 2023 году в размере 10.55 долл на акцию или в диапазоне от 10.45 долл до.10.65 долл на акцию по сравнению с 10.33 долл на акцию согласно прогнозам аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 0.9%.

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