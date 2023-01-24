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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Телекоммуникационная компания Verizon сообщила ...
вчера 16:30

Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте чистой прибыли по результатам за IV квартал 2022 года до 6.7 млрд долл или 1.56 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 4.74 млрд долл или 1.11 долл на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании сократилась до 1.19 долл на акцию в сравнении с 1.31 долл на акцию.

Выручка Verizon выросла до 35.3 млрд долл по сравнению с 34.1 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.19 долл на акцию и доходы в размере 35.1 млрд долл.

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