Компания Halliburton сообщила о росте выручки и дивидендов

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о снижении прибыли по результатам за IV квартал 2022 года в размере 656 млн долл или 0.72 долл на акцию по сравнению с убытком 824 млн долл или 0.92 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.28 долл и 0.11 долл за аналогичный период годом ранее.

Доходы Halliburton увеличились на 30.5% до 5.58 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что совпало с прогнозами аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.67 долл на акцию.

Компания увеличила свои дивиденды на 33% до 0.16 долл с 0.12 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.8%.