Курс доллара 68.6644   Курс евро 74.2646  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Компания Halliburton сообщила о росте выручки и...
вчера 15:42

Компания Halliburton сообщила о росте выручки и дивидендов

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о снижении прибыли по результатам за IV квартал 2022 года в размере 656 млн долл или 0.72 долл на акцию по сравнению с убытком 824 млн долл или 0.92 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.28 долл и 0.11 долл за аналогичный период годом ранее.

Доходы Halliburton увеличились на 30.5% до 5.58 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что совпало с прогнозами аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.67 долл на акцию.

Компания увеличила свои дивиденды на 33% до 0.16 долл с 0.12 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.8%.

Другие новости

вчера
16:08
Прибыль Johnson & Johnson оказалась выше прогноза аналитиков
вчера
16:01
МЭР РФ предлагает освободить от НДС турпоездки по стране с этого года и до июля 2027 года
вчера
15:53
МИНТРАНС РФ ОЖИДАЕТ РОСТА ПАССАЖИРОПОТОКА РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ В 2023 ГОДУ ДО БОЛЕЕ 101 МЛН ЧЕЛОВЕК - САВЕЛЬЕВ
вчера
15:46
ВЭБ обсуждает с правительством право инвестировать в рискованные технологические проекты
вчера
15:42
Компания Halliburton сообщила о росте выручки и дивидендов
вчера
15:37
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНАПРАВИТЬ 8 МЛРД РУБ НА СУБСИДИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОДУЛЬНЫХ ГОСТИНИЦ В РОССИИ - РЕШЕТНИКОВ
вчера
15:34
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ПО РОССИИ ЗА ГОД ВЫРОС НА 8% И СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 62 МЛН ЧЕЛОВЕК - РЕШЕТНИКОВ
вчера
15:33
Квартальная прибыль Travelers сократилась
вчера
15:30
Искусственный интеллект повысит объективность решений российских ведомств - эксперт
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.