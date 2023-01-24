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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Квартальная прибыль Travelers сократилась
вчера 15:33

Квартальная прибыль Travelers сократилась

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в IV квартале 2022 года до 819 млрд долл или до 3.44 долл на акцию против 1.33 млн долл или 5.37 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 3.4 долл на акцию, что совпало с прогнозами аналитиков.

Доходы выросли на 6.9% до 9.64 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 3.61 долл на акцию и доходы в размере 8.77 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подешевели на 0.2%.

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