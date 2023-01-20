Квартальная прибыль и выручка Schlumberger увеличились

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности в IV квартале 2022 г. выросла до 1.07 млрд долл или 0.74 долл на акцию по сравнению с прибылью в размере 601 млн долл или 0.42 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.71 долл на акцию.

Выручка компании за отчётный период выросла на 26.6% до 7.88 млрд долл в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.68 долл на акцию при выручке 7.81 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.2%.