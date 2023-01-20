Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 1.5% (расширенное сообщение)

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.02 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.95 млн домов.

По сравнению с декабрём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 34%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 366.9 тыс. долл, повысившись на 2.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 0.97 млн доступных покупателям домов, сократившись на 13.4% по сравнению с ноябрём, но увеличившись на 10.2% по сравнению с декабрём 2021 года. В прошлом месяце потребовалось бы 2.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.3 в ноябре и 1.7 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре в среднем составил 26 дня в сравнении с 24 в ноябре и 19 в декабре 2021 года. При этом 57% проданных в декабре 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.