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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за октябрь;

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;

02:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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