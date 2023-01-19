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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2023 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:09

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.4 млн барр.

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 13 января, вырос на 8.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.5 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 371.6 млн барр. и оставаясь на минимальном уровне с февраля 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 3.6 млн барр. и составили 31.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки, как и на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.8 млн барр.

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