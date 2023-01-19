Курс доллара 68.6644   Курс евро 74.2646  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за октябрь;

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;

02:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

вчера
19:12
ФАС ПОДТВЕРДИЛА В СУДЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ С СЕВЕРСТАЛЬЮ, НЛМК И ММК ПО ДЕЛУ О ЦЕНАХ НА ПРОКАТ - ВЕДОМСТВО
вчера
19:09
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.4 млн барр.
вчера
19:04
США против снижения потолка цен на российскую нефть - СМИ
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ЧЕТВЕРГА ПОНИЗИЛСЯ НА 1,25% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 января
вчера
18:06
РОССИЙСКИЕ НЕФТЯНИКИ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
вчера
18:00
ПРОЕКТ "СИЛА СИБИРИ 2" ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА ИЗ РФ ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ В КИТАЙ ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, В УСЛОВИЯХ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН - НОВАК
вчера
17:52
Россия и Туркмения готовят к запуску новые совместные проекты - Решетников
вчера
17:39
РФ и Пакистан готовы подписать необходимые документы по "Пакистанскому потоку" - Шульгинов
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.