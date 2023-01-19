Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за октябрь;
02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;
02:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;
11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;
21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.