Квартальная прибыль Procter & Gamble снизилась, результаты совпали с прогнозами аналитиков

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II финансового квартала 2022 г. до 3.93 млрд долл или 1.59 долл на акцию в сравнении с 4.22 млрд долл или 1.66 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.59 долл на акцию.

Доходы компании сократились на 0.9% до 20.77 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.59 долл на акцию и доходы 20.73 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 1.2%.