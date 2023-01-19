Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.65 млн

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 января, снизилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 190 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 января, увеличилось на 17 тыс. и составило 1.647 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.630 млн с 1.634 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.673 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 декабря, увеличилось на 159.2 тыс. и составило 1.89 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.3 млн.