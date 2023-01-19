Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре уменьшилось на 1.6%

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в декабре уменьшилось на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1330 тыс. в годовом исчислении против 1351 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1342 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1370 тыс.

По сравнению с декабрём 2021 года число выданных разрешений сократилось на 29.9%.