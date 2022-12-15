ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п., объявил о планах сворачивания QE и сообщил о "неглубокой" рецессии

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 15 декабря, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). С 21 декабря 2022 года ключевая ставка рефинансирования составит 2.50%, ставка по кредитам ЕЦБ составит 2.75%, ставка по депозитам - 2.00%.

Регулятор предупредил о намерении продолжить "значительное" повышение ставок "устойчивыми темпами" с целью обеспечения "своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%". В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что "сохранение процентных ставок на ограничительном уровне снизит инфляцию со временем за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий".

Кроме того, Совет управляющих намерен начать процесс нормализации баланса ЕЦБ. С начала марта 2023 года портфель программы покупки активов (APP) будет снижаться "размеренными и предсказуемыми темпами" за счет сокращения реинвестирования основных платежей по бондам с наступающим сроком погашения на 15 млрд евро в месяц в среднем до конца II квартала 2023 года. По итогам февральского заседания ЕЦБ будут объявлены параметры сокращения баланса. Дальнейшие темпы сворачивания программы QE "будут определены со временем".

Операции реинвестирования по антипандемической программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. В любом случае, сворачивание портфеля, полученного в рамках PEPP, будет "управляемым во избежание нанесения ущерба денежно-кредитной политике".

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

Напомним, с 23 ноября 2022 года ЕЦБ скорректировал процентные ставки, применяемые в программе TLTRO III, предложив банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения займов. При этом ставки по операциям TLTRO III будут индексироваться "в соответствии со средними применимыми ключевыми процентными ставками ЕЦБ за период до даты погашения или даты досрочного погашения каждой соответствующей непогашенной операции". Кроме того, ставка вознаграждения за минимальные резервы, поддерживаемые банками в Евросистеме, устанавливается на уровне ставки по депозитам ЕЦБ.

В декабрьском сопроводительном заявлении ЕЦБ сослался на оценку Евростата, согласно которой годовая инфляция в еврозоне в ноябре составила 10.0% в сравнении с 10.6% в октябре. Замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на энергоносители. В то же время цены на продукты питания и базовая инфляция продолжили расти и, как ожидает ЕЦБ, эта тенденция сохранится в течение некоторого времени.

В связи с этим ЕЦБ пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции до 8.4% в 2022 году, 6.3% в 2023 году, 3.4% в 2024 году и 2.3% в 2025 году. Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) пересмотрен до 3.9% в 2022 году, 4.2% в 2023 году, 2.8% в 2024 году и 2.4% в 2025 году.

Кроме того, ЕЦБ ожидает сокращения ВВП еврозоны в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года "из-за энергетического кризиса, высокой неопределенности, ослабления мировой экономической активности и ужесточения условий финансирования". Однако ЕЦБ полагает, что "рецессия будет относительно недолгой и неглубокой". Тем не менее, прогноз по динамике ВВП на следующий год пересмотрен "в сторону значительного понижения по сравнению с предыдущими прогнозами". В целом, по прогнозам персонала ЕЦБ, рост ВВП еврозоны составит 3.4% в 2022 году, 0.5% в 2023 году, 1.9% в 2024 году и 1.8% в 2025 году.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.