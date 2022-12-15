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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:44

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.67 млн

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 декабря, сократилось на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 231 тыс., пересмотрено с 230 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 227.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 декабря, выросло на 1 тыс. и составило 1.671 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.670 млн с 1.671 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 43.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.625 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 ноября, увеличилось на 302.1 тыс. и составило 1.59 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.46 млн.

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