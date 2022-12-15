Курс доллара 63.3590   Курс евро 67.4478  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2022 г. Объём промышленного производства в США в ноя...
сегодня 17:20

Объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.2%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 2.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 79.7% против 79.9% в октябре. Годом ранее - в ноябре 2021 года показатель составлял 79.0%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

Другие новости

сегодня
17:57
ПРОГРЕСС В ЗАПОЛНЕНИИ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ЕС ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТОГО ТОПЛИВА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ - ЕЦБ
сегодня
17:47
СРЕДНЯЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS ЗА ПЕРИОД С 15 НОЯБРЯ ПО 14 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА $57,5 ЗА БАРРЕЛЬ ПРОТИВ $71,1 МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ, УПАВ НА 19% - ДАННЫЕ МИНФИНА
сегодня
17:26
В СФ заявили, что продление льготной ипотеки станет драйвером развития строительства
сегодня
17:21
Динамика корпоративного кредитования в РФ продолжает оставаться позитивной - Набиуллина
сегодня
17:20
Объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.2%
сегодня
17:17
Сенатор: в бюджете РФ хватит средств для повышения МРОТ выше уровня инфляции
сегодня
17:10
ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п., объявил о планах сворачивания QE и сообщил о "неглубокой" рецессии
сегодня
17:04
ПУТИН: НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ К КАПИТАЛУ
сегодня
16:58
ЕЦБ повысил базовую ставку на 50 б.п. - до 2,5% годовых
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.