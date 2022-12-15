Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 2.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 79.7% против 79.9% в октябре. Годом ранее - в ноябре 2021 года показатель составлял 79.0%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.