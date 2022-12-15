Глава ФРС Джером Пауэлл: в 2023 году снижения ключевой ставки не ожидается (ПОВТОР)

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 14 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что члены ФРС не ожидают снижения ключевой ставки в следующем году. По его словам, ставка должна удерживаться на пиковых значениях до тех пор, пока регуляторы не будут "действительно уверены в том, что инфляция устойчиво снижается к 2%". Глава ФРС полагает, что "ограничительной денежно-кредитной политики придется придерживаться в течение длительного времени".

Глава ФРС также высказался по поводу ситуации на рынке труда. По итогам ноября уровень безработицы в США составил 3.7%, но, по словам Пауэлла, даже если безработица вырастет до 4.7%, рынок труда "всё ещё будет достаточно сильным". Он отметил, что в данный момент численность работающего населения в США на 3.5 млн меньше, чем прогнозировалось несколько лет назад исходя из формировавшейся демографической картины. Около 500 тыс. человек, которые могли бы работать сейчас, умерли в результате пандемии COVID-19.

Напомним, по итогам состоявшегося 13-14 декабря заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4.25-4.50%. При этом по итогам предыдущего заседания FOMC, состоявшегося в начале ноября, ставка была повышена на 75 б.п.

В ходе пресс-конференции 14 декабря Пауэлл заявил о целесообразности перехода к более медленному повышению ставки с тем, чтобы "лучше сбалансировать риски". Вместе с тем он отказался комментировать возможный следующий шаг в изменении ставки, заявив, что темпы ее повышения "больше не имеют определяющего значения".

В обновленном прогнозе членов ФРС ожидания по ключевой ставке пересмотрены в сторону повышения. Теперь в 2023 году прогнозируется рост ставки до 5.1% (ноябрьский прогноз: 4.6%), в 2024 году - снижение до 4.1% (предыдущий прогноз: 3.9%), в 2025 году - снижение до 3.1% (предыдущий прогноз: 2.9%), а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (прогноз не изменился).

При этом точечный прогноз членов ФРС указывает, что на конец 2023 года большинство регуляторов прогнозирует ключевую ставку на уровне 5.00-5.25%, в то время как медианный прогноз ведущих рыночных аналитиков на 100 б.п. ниже.

Несмотря на то, что в ходе декабрьского заседания FOMC повышение ключевой ставки было замедлено, фондовый рынок США к закрытию торгов 14 декабря умеренно снизился. Ведущие фондовые индексы DJIA и S&P 500 подешевели на 0.4 и 0.6% соответственно, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.8%.

В данный момент фьючерсные рынки оценивают в 70% вероятность повышения ставки на 75 б.п. на следующем заседании FOMC, которое состоится 31 января-1 февраля 2023 года.