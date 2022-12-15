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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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