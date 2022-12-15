ФРС повысила прогноз по уровню ставки на 2023-2024 г.г. и ухудшила прогноз по динамике ВВП США в следующем году (ПОВТОР)

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 14 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4.25 - 4.50%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что Комитет планирует продолжить сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с опубликованным в мае планом.

Для казначейских облигаций лимиты по сворачиванию покупок составляют 60 млрд долларов в месяц. Для агентских долговых обязательств и обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг лимиты установлены на уровне 35 млрд долларов в месяц.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с сентябрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону повышения. Теперь он указывает, что в 2023 году ожидается рост ставки до 5.1% (предыдущий прогноз: 4.6%), в 2024 году - снижение до 4.1% (предыдущий прогноз: 3.9%), в 2025 году - снижение до 3.1% (предыдущий прогноз: 2.9%), а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (прогноз не изменился).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год повышен до 5.1-5.4% (сентябрьский прогноз: 4.4-4.9%), на 2024 год повышен до 3.9-4.9% (предыдущий прогноз: 3.4-4.4%), на 2025 год установлен на уровне 2.6-3.9% (предыдущий прогноз: 2.4-3.4%), а на долгосрочную перспективу не изменился и составил 2.3-2.5%.

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2022 год, но ухудшила на 2023-2024 г.г., а также повысила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2022 году реальный ВВП США повысится на 0.5% (сентябрьский прогноз: +0.2%), в 2023 году вырастет также на 0.5% (предыдущий прогноз: +1.2%), в 2024 году расширится на 1.6% (предыдущий прогноз: +1.7%), в 2025 году увеличится на 1.8% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2022 год составил 3.7% (сентябрьский прогноз: 3.8%), на 2023 год: 4.6% (предыдущий прогноз: 4.4%), на 2024 год: 4.6% (предыдущий прогноз: 4.4%), на 2025 год: 4.5% (предыдущий прогноз: 4.3%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2022 год составил 5.6% (сентябрьский прогноз: 5.4%), на 2023 год: 3.1% (предыдущий прогноз: 2.8%), на 2024 год: 2.5% (предыдущий прогноз: 2.3%), на 2025 год: 2.1% (предыдущий прогноз: 2.0%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2022 год составил 4.8% (сентябрьский прогноз: 4.5%), на 2023 год: 3.5% (предыдущий прогноз: 3.1%), на 2024 год: 2.5% (предыдущий прогноз: 2.3%), на 2025 год: 2.1% (прогноз не изменился).