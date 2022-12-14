Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.