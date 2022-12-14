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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
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Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 9 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3.1 млн барр., запасы бензина выросли на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.88 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.9 млн барр.

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