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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2022 г.Цены на импорт в США в ноябре снизились на 0.6%...
сегодня 16:36

Цены на импорт в США в ноябре снизились на 0.6%, цены на экспорт уменьшились на 0.3%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре снизились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с ноябрём 2021 года цены на импорт выросли на 2.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.3% после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с (-0.3%).

По сравнению с ноябрём 2021 года цены на экспорт выросли на 6.3%.

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