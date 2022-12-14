Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 10.2 млн барр.

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 декабря, вырос на 10.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.5 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 1.4 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 4.7 млн барр. до 382.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.5 млн барр. и составили 24.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.88 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.9 млн барр.