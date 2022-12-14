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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в н...
сегодня 10:03

Индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре вырос на 10.7%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 10.7% в годовом выражении после роста на 11.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10.9%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в ноябре в годовом выражении вырос на 6.3% после повышения на 6.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.5%.

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