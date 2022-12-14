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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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