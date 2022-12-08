Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;
02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;
02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;
03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;
03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;
15:00 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.