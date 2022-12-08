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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;

03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

15:00 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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