Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 263 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 263 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 200 тыс.

Данные по числу рабочих мест за октябрь пересмотрены до 284 тыс. с 261 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 221 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 200 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в ноябре заметный рост занятости происходил в сферах отдыха и гостеприимства, здравоохранении и госсекторе. Число рабочих мест сократилось в розничной торговле и сфере логистики (транспортировка и складские услуги).

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 68.1 тыс., в сфере образовательных услуг - на 13.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 6 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 88 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился на 15.1 тыс. В розничной торговле число рабочих мест уменьшилось почти на 30 тыс., в оптовой торговле - на 3.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 14 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 19 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 13 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 20 тыс. после повышения на 9 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 14 тыс. после расширения на 36 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 1.4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 42 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2021 года число госслужащих сократилось на 133 тыс. до 22.42 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 48 тыс. до 6.01 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в ноябре уменьшилось на 138 тыс. до 158.47 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 359 тыс. до 100.23 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 186 тыс. до 164.48 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.1%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с ноябрём 2021 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 506 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 65 тыс. до 1.23 млн, составив 20.6% от общего числа безработных против 19.5% месяцем ранее и 33.8% в ноябре 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 114 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.78 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 92 тыс. до 132.32 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 302 тыс. до 26.09 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 25 тыс. до 3.685 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.4 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.82 долл против 32.64 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1129.01 долл в сравнении с 1126.08 долл месяцем ранее.