Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре уменьшилась, средние зарплаты выросли

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.82 долл против 32.64 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1129.01 долл в сравнении с 1126.08 долл месяцем ранее.