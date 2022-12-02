Курс доллара 61.7749   Курс евро 64.9868  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

04:45 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

Другие новости

вчера
19:47
ЕС ДОСТИГ СОГЛАШЕНИЯ ПО УРОВНЮ ЛИМИТА ЦЕН НА НЕФТЬ ПОСЛЕ СОГЛАСИЯ ПОЛЬШИ - СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ДИПЛОМАТА
вчера
19:20
Решение по строительству мегаверфи на острове Котлин пока не принято - Минпромторг РФ
вчера
19:05
ДОЛЛАР ЗА РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ НА 1,5 РУБЛЯ, ЮАНЬ ВЫРОС НА 39 КОПЕЕК - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:54
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ОПУСТИЛСЯ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ПЯТНИЦЫ НА 0,31%, ЗА НЕДЕЛЮ - НА 0,67% - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 декабря
вчера
18:09
Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" из-за загрязненной нефти в "Дружбе"
вчера
17:43
Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 263 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
17:40
СУД В МОСКВЕ ОТКЛОНИЛ ИСК РОСНЕФТИ К ТРАНСНЕФТИ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ ИЗ-ЗА ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДЕ "ДРУЖБА" В 2019 ГОДУ – ТРАНСНЕФТЬ
вчера
17:12
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.