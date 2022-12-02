Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:30 мск Розничные продажи в Австралии;
04:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
05:40 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;
10:00 мск Цены на импорт в Германии за октябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;
10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;
13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
16:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.