Продажи новых домов в США в октябре выросли на 7.5% (расширенное сообщение)

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре выросли на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 632 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 588 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 603 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 570 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2021 года продажи новых домов снизились на 5.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 48 тыс. новых домов против 47 тыс. в сентябре и 52 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (9 тыс. домов), от 750 тыс. и более (7 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 493 тыс. долл против 455.7 тыс. в сентябре и 441.4 тыс. в августе. В октябре 2021 года медианная цена проданного дома составляла 427.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 544.0 тыс. долл против 516.4 тыс. в сентябре и 530.2 тыс. в августе. В октябре 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 487.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 470 тыс. единиц против 463 тыс. в сентябре и 459 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.9 месяца против 9.4 в сентябре и 8.3 в августе.