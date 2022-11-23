Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (54.7) и составил 56.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 55.0.

В октябре значение индекса составило 59.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце ноября составил 4.9% в сравнении с 5.1% в начале месяца.