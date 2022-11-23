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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 18 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0.8 млн барр., запасы бензина выросли на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.1 млн барр.

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